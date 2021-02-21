Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 10:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ALES bugün yapılıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) koronavirüs tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020- ALES/2) bugün yapılıyor.
Geçen yıl 1-12 Ekim arasında başvuruları alınan sınav, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenmişti.
Saat 10.15'te başlayan ALES, 81 il, 88 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor.
Sınavda adaylara 150 dakika süre verildi.
[Fotoğraf: AA]
Adaylara sınav binalarına girişte maske ve dezenfektan dağıtıldı. Adaylar, kimlik ve HES kodu sorgulaması sonrası salona alındı.
Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimsesin okul bahçelerine girişine izin verilmedi.
[Fotoğraf: AA]
Sınava giren adaylar, refakatçileri ve sınav görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.
Etiketler: ALES Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri ÖSYM
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