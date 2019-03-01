Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle il merkezi ile bağlı köylerinde eğitime 1 Mart Cuma günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Rize

Rize'de, etkili kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışının bölgede etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesi ile bağlı köylerinde, taşımalı eğitim yapılan okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde olumsuz hava koşullarıyla nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerin olumsuzluk yaşamaması amacıyla 1 Mart'ta eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan gün boyu yağan kar yağışı nedeniyle ilçede 11 köy yoluna ulaşım sağlanamadığı ve ekiplerin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA