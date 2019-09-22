Eğitim
141 bini aşkın adayın katıldığı ALES başladı22 Eylül 2019 Pazar 10:00 - Son Güncelleme 22 Eylül 2019 Pazar 10:00
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) uygulanan, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) başladı.
81 ilde, 88 sınav merkezinde düzenlenen ALES'e 141 bin 828 aday katılıyor. Sınavda emniyet görevlileri dahil toplam 18 bin 9 kişi görev aldı.
50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testin uygulandığı sınavda adaylara 150 dakika süre veriliyor.
Yılın son ALES'i 17 Kasım'da
Öte yandan ÖSYM 2019'un son ALES'ini de 17 Kasım'da düzenleyecek.
2019-ALES/3 için başvuruda bulunmak isteyen adayların 25 Eylül'e kadar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapması gerekiyor.
Kaynak: TRT haber
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