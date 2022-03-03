Zelenksiy, Rusya'nın saldırılarının 8'inci gününde basın toplantısı düzenledi.

Vatanını savunması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Ben her kaybolan insan için vicdan azabı çekiyorum, acı çekiyorum. Her bir insan için korkuyorum. İlerideki nesillerimiz için neler bırakacağımı düşünmek zorundayım." dedi.

"Hava sahasının tamamen kapatılmasını istiyorum çünkü sadece Rusya'dan değil Belarus'tan da füzeler atılıyor, İskender füzesi atılıyor." diyen Ukrayna Devlet Başkanı, "Biz Sovyet döneminden kalma uçaklar bulduk. Onlarla mı uçacağız? Biz bugün kendi devletimizi Rusya'dan koruyoruz. Bize uçaklar lazım. Şu an uçaksız bir şey yapamıyoruz. Bu durum çok insanın hayatına mal oluyor." ifadelerini kullandı.

Rus annelere: Gelin çocuklarınızı alın

Rus askerlerin annelerine seslenen Zelenskiy, "Lütfen gelin, çocuklarınızı alın. Gencecik insanların yeri morglar olmamalı." dedi.

Putin'e mesajlar

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben şu ifadeleri kullandı:

- Benimle Macron'la konuştuğun gibi 30 metre mesafeden konuşma. Biz komşuyuz. Gel, benimle konuş. Biz senin için tehdit değiliz, biz terörist değiliz.

-Lütfen bu savaşı durdur. Ön koşulsuz şekilde oturup konuşmalıyız, insanlar gibi konuşmalıyız.

Bizi eşit görün, tüm bu sorunları çözeriz. Sözde güvensizlik sorunlarınızı da çözeriz.

Güvenlik garantileri

Güvenlik garantisi verip vermeyeceklerine dair soruyu da yanıtlayan Zelenskiy, "Biz Rusya'ya saldırmıyoruz. Bizim nükleer silahımız mı var? Bu bir enformasyon savaşı." dedi.

"Liderlerle WhatsApp'tan bile görüşüyorum"

Zelenskiy, dünyanın Ukrayna konusunda çok geç kaldığını belirterek, ülkelerdeki protestoları örnek gösterdi.

Dünya liderlerinin ise kendisine arkadaş gibi olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı, "Şu an diplomasi kurallarını bir kenara bırakarak WhatsApp'tan bile onlarla görüşebiliyorum." dedi.

Zelenskiy ayrıca, "Buraya gelen insanlarla sorunumuz yok ama buraya bizi öldürmeye geliyorlar, bununla ilgili sorunumuz var." ifadesini kullandı.