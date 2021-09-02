ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da yaptıkları baş başa görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıktı.

Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yılını kutlarken ABD-Ukrayna ortaklığının önemli bir noktada olduğunu vurgulayan Biden, "ABD, Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını sürdürmektedir" açıklamasını yaptı.

Biden, bugünkü görüşmelerinde Ukrayna'nın Avrupa'ya daha da entegre olması için demokratik reformları ele alacaklarını vurgulayarak, 60 milyon dolarlık yeni bir güvenlik paketi üzerinde de konuşacaklarını ifade etti.