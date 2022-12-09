Zelenskiy'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Bus ene yaşanan gıda krizi bizim küresel pazarımızı istikrarsızlaştırdı. Bunu Afrika ve Aasya başta olmak üzere farklı ülkeler hissetti.

Bizim cesur askerlerimiz özellikle Rusya'ya karşı savaşı ve diplomasimizin gücü sayesinde biz Ukrayna'daki Karadeniz'd ebulunan üç limandan deniz ihracatını başlatmayı tekrar başardık.

Temmuz ayından beri 13 milyon tondan fazla tarım ürününü 40'tan fazla ülkeye ulaştırdık.

Sonuç itibariyle sosyal istikrarda da bunu gördü Ukrayna Türkiye Birleşmniş Milletle rortak çabalarımızla açlık tehtidini durduruyoruz.

Biz bölgemizin güvenliğini düşünürken aslında küresel güveni de sağlamış oluruz.

Ayrıntılar geliyor..