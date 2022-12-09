Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 11:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zelenskiy, TRT World Forum 2022'de konuştu
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy TRT World Forum 2022'ye videokonferansla katıldı.
Zelenskiy'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Bus ene yaşanan gıda krizi bizim küresel pazarımızı istikrarsızlaştırdı. Bunu Afrika ve Aasya başta olmak üzere farklı ülkeler hissetti.
Bizim cesur askerlerimiz özellikle Rusya'ya karşı savaşı ve diplomasimizin gücü sayesinde biz Ukrayna'daki Karadeniz'd ebulunan üç limandan deniz ihracatını başlatmayı tekrar başardık.
Temmuz ayından beri 13 milyon tondan fazla tarım ürününü 40'tan fazla ülkeye ulaştırdık.
Sonuç itibariyle sosyal istikrarda da bunu gördü Ukrayna Türkiye Birleşmniş Milletle rortak çabalarımızla açlık tehtidini durduruyoruz.
Biz bölgemizin güvenliğini düşünürken aslında küresel güveni de sağlamış oluruz.
Ayrıntılar geliyor..
Etiketler: Son Dakika
Son Haberler
- 12:33
- 12:23
- 12:19
- 12:08
- 12:31
Sıradaki Haber
İngiltere'ye yeni kömür madeni eleştirisi: İklim politikalarında ikiyüzlü davranıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz