Zelenskiy'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Ukrayna'ya karşı bir suç işlendi, biz de ceza talep ediyoruz.

Zelenskiy, barış için müzakere edilemeyecek beş koşul olduğunu söyledi. Bunlar arasında Rus saldırganlığının cezalandırılması, Ukrayna'nın güvenliğinin yeniden sağlanması ve toprak bütünlüğü ve güvenlik garantileri yer alıyordu.

- Ukrayna barış istiyor. Avrupa barış istiyor. Dünya barış istiyor. Ve savaş isteyenin sadece kim olduğunu gördük. Tüm BM üyesi ülkeler arasında konuşmamı kesse, bu savaştan, savaşından memnun olduğunu söyleyecek tek bir varlık var.

- Rusya'yı işlediği suçlardan sorumlu tutacak özel bir mahkeme istiyoruz. Bu bir yaşam savaşıdır.

Zelenskiy, Rusya'nın uluslararası kuruluşlarda oy kullanmasını ve BM güvenlik konseyi vetosunu kullanmasını yasaklama çağrısında bulundu. - Saldırgan uluslararası örgütlerde karar alma sürecine taraf olduğu sürece onlardan izole edilmelidir.

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