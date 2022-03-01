Zelenskiy Avrupa Parlamentosu'nda ayakta alkışlandı
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin Avrupa Parlamentosu'na hitap ediyor.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu'na hitap ediyor:
Son günlerde herkesin verdiği desteğe minnettarım.
5 gündür Rusya'nın işgali altındayız
Şu an konuşmamı yazılı bir metinden okumuyorum şimdi biz gerçekleri konuşuyoruz.
Her gün gerçek insanlar hayatını özgürlükleri için ölüyor
Bu irade olduğu sürece her zorluğu ve herkesi alt edebiliriz
Bu sabah 2 füze Harkiv şehrini vurdu.
Ukrayna, kendisine eşit davranılması için en iyi insanlarını feda ediyor
Harkiv insanların barış içinde yaşadığı bir üniversite şehri ve avrupa'nın en büyük meydanına sahip ve bu meydanın adı özgürlük meydanı. Bu meydanda siviller katledildi
Ukrayna çocuklarının hayatını korumak istiyor, bu en temel hak. Putin askeri altyapıları vurduğunu iddia ediyor ama aslında çocukları ve sivilleri katlediyor.
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