Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu'na hitap ediyor:

Son günlerde herkesin verdiği desteğe minnettarım.

5 gündür Rusya'nın işgali altındayız

Şu an konuşmamı yazılı bir metinden okumuyorum şimdi biz gerçekleri konuşuyoruz.

Her gün gerçek insanlar hayatını özgürlükleri için ölüyor

Bu irade olduğu sürece her zorluğu ve herkesi alt edebiliriz

Bu sabah 2 füze Harkiv şehrini vurdu.

Ukrayna, kendisine eşit davranılması için en iyi insanlarını feda ediyor

Harkiv insanların barış içinde yaşadığı bir üniversite şehri ve avrupa'nın en büyük meydanına sahip ve bu meydanın adı özgürlük meydanı. Bu meydanda siviller katledildi

Ukrayna çocuklarının hayatını korumak istiyor, bu en temel hak. Putin askeri altyapıları vurduğunu iddia ediyor ama aslında çocukları ve sivilleri katlediyor.







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