Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 16:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zelenskiy ABD Kongresine hitap ediyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD Kongresine hitap ediyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ABD Kongresine sesleniyor.
Zelenskiy'nin konuşmasından öne çıkanlar:
Ukrayna'yı anlamanız gerekiyor, size ihtiyacımız var. Pearl Harbor’ı hatırlayın. 11 Eylül’ü hatırlayın. Sizin bağımsız topraklarınızda yapıldı bu saldırılar. Biz de 3 haftadır saldırı altındayız. Binlerce kentimiz Rusların saldırısı altında. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Ukrayna üzerinde uçuşa kapalı bölge ilan edilmesini istiyoruz. Halkımızı korumak için buna ihtiyacımız var.
ABD firmaları Rusya pazarından çekilmeli, limanlar Ruslara kapatılmalı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika Vladimir Zelenskiy
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