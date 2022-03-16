Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ABD Kongresine sesleniyor.

Zelenskiy'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Ukrayna'yı anlamanız gerekiyor, size ihtiyacımız var. Pearl Harbor’ı hatırlayın. 11 Eylül’ü hatırlayın. Sizin bağımsız topraklarınızda yapıldı bu saldırılar. Biz de 3 haftadır saldırı altındayız. Binlerce kentimiz Rusların saldırısı altında. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Ukrayna üzerinde uçuşa kapalı bölge ilan edilmesini istiyoruz. Halkımızı korumak için buna ihtiyacımız var.

ABD firmaları Rusya pazarından çekilmeli, limanlar Ruslara kapatılmalı.

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