The Guardian 08.08.2025 06:38

Zayıflama hapı, denemelerde vücut ağırlığını yüzde 12 azalttı

Amerikan ilaç firması Eli Lilly tarafından geliştirilen yeni bir kilo verme hapı, erken aşama klinik deneylerde kullanıcıların vücut ağırlığının ortalama yüzde 12’sini kaybetmelerine yardımcı oldu. Bu gelişme, enjeksiyon tedavilerine göre daha basit ve uygun maliyetli bir alternatif doğurabilir.

Zayıflama hapı, denemelerde vücut ağırlığını yüzde 12 azalttı

İlacın adı orforglipron. 72 hafta süren çalışmaya 3 binden fazla kişi katıldı. En yüksek doz olan 36 mg orforglipron verilen katılımcılar, ortalama olarak yüzde 12.4 kilo kaybı yaşadı. Kontrol grubundaysa bu oran yalnızca yüzde 0.9’du.

Orforglipron, GLP-1 agonisti olarak bilinen bir ilaç sınıfına ait. Bu ilaçlar kan şekerini düşürür, iştahı azaltır ve sindirimi yavaşlatır.

Ayrıca ilacı kullananlarda kolesterol seviyelerinde iyileşme, tansiyon düşüşü ve kalp-damar hastalıkları riskinde azalma da gözlemlendi.

Hap formu, enjeksiyonlara alternatif olabilir

Eli Lilly’nin daha önce geliştirdiği Mounjaro adlı haftalık enjeksiyon da tip 2 diyabet tedavisi için kullanılmakta. Ancak hap formundaki orforglipron, daha pratik ve düşük maliyetli olduğu için hem hastalar hem de kamu sağlık sistemleri açısından avantajlı olabilir.

Şirket, ilacı 2025 sonuna kadar ruhsat onayına sunmayı ve ardından küresel pazara sürmeyi planlıyor.

Eli Lilly Başkanı Kenneth Custer, “Orforglipron ile obezite bakımını dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu ilaç, enjeksiyonlara kıyasla daha kolay kullanılabilir ve erken müdahale ile uzun vadeli yönetim için fırsat sunuyor” dedi.

Uzmanlar: Beklentiler temkinli olmalı

Ancak uzmanlar uyarıyor: Sonuçlar henüz hakemli bilimsel dergilerde yayımlanmadı ve çalışmanın tüm yöntemsel ayrıntıları açıklanmadı.

Anglia Ruskin Üniversitesi’nden Dr. Simon Cork, elde edilen sonuçların “olumlu bir gelişme” olduğunu söyledi ancak şu uyarıda bulundu:

“Etki gücü, Wegovy gibi enjeksiyonla uygulanan GLP-1 agonistlerine kıyasla daha düşük. %10’dan fazla kilo kaybı yaşayan kişi sayısı da az.”

Dolayısıyla orforglipron, enjeksiyon tedavilerine yakın etkiler sunsa da henüz onlardan daha güçlü olduğu söylenemez. Ancak günlük bir hapın bu ölçekte kilo kaybı sağlaması, obeziteyle mücadelede önemli bir dönüm noktası olabilir.

Diyabet İlaç Obezite
