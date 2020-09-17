Suriye'nin kuzeyinde eğitim çalışmalarına destek olan Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) dünya genelinde 60. merkezi Azez'de hizmete girdi.

4 sınıf ve 300 kişilik konferans salonu ile hizmete başlayan merkezde bölge halkına Türkçe'nin yanı sıra güzel konuşma, müzik ve resim eğitimleri verilecek.

Öncelikle Suriyeli öğretmenlere Türkçe eğitim verilecek, eğitimlerini tatamlayarak sertifika alan eğitmenler daha sonra Azez halkına Türkçe öğretecek.

"Türkiye ile bağ kuran insan sayısını arttırmak istiyoruz"

Açılış töreninde konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, "Bu coğrafyaların kültürü aynıdır, medeniyeti aynıdır. Sadece dillerimiz farklı. Türkçe öğretimiyle birlikte Türkiye ile bağı kuran, insani değerleri yücelten insan sayısını arttırmak istiyoruz" dedi.

"Suriye halkı Türkiye ile uzun tarihi bağlara sahip"

Suriye halkının Türkiye ile uzun tarihi bağlara sahip olduğunu ifade eden Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, "Son yıllarda artan gerginliklerle Türkiye her zaman onların yanında oldu. Suriye halkı Türkiye’yi seviyor. Burada bir sürü öğrenci eğitim alıyor. Türkçe öğreniyorlar, farklı eğitim alıyorlar, mesleki eğitimleri alıyorlar. Dolayısıyla hakikaten bu çalışmalar çok önemli" diye konuştu.