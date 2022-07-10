Türkiye’de “yasa dışı çevrimiçi kumar ve bahis amaçlı internet sitesi kurmak ve yönetmekle” suçlanan Yaşam Ayavefe, Türk İnterpol'ü tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.

28 Şubat 2019'da, Türkiye'ye iadesi amacıyla Yunanistan İnterpol birimleri tarafından yakalandı. Ancak Atina’nın Ayavefe’yi iade etmek yerine ona önce ‘mülteci’ statüsü tanıdığı ardından da geçen ay Yunan vatandaşlığı verdiği ortaya çıktı.

Vatandaşlık verilmesine ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Ayavefe’ye bu karara gerekçe olarak, “önemli miktarda tıbbi malzeme bağışı yaptığı ve yatırımları ile ekonomiye katkıda bulunduğu” gösterildi.

Yunan basını: Kalkınma Bakanı ve Pire Başpiskoposu referans oldu

Yunan basını Yaşam Ayavefe’ye vatandaşlık tanınmasının perde arkasını yazdı. Haberlere göre, Yunan İçişleri Bakanlığı yetkilileri Ayavefe’nin bir suç bağlantısının olmadığını iddia etti.

Kırmızı bültenle aranan Ayavefe’ye Yunan vatandaşlığının önünü açanlar ise Kalkınma Bakanı Adonis Georgiadis ve Pire Başpiskoposu Serafim. İki isim de Ayavefe’ye vatandaşlık verilmesi için tavsiyede bulundu.

Yüklü miktarda yatırımlar yaptı

Yunan basını Ayavefe'nin kiliselere yarım milyon avrodan fazla bağışta bulunduğunu yazdı. Attika bölgesindeki belediyelere de tıbbi malzeme bağışlayan Ayavefe, Mikonos adasında 10 milyon eurodan fazla yatırım yaptı.

Yunan ana muhalefet partisi SYRIZA başka bir ülkenin kırmızı bültenle aradığı bir kişinin Yunanistan'da uluslararası koruma statüsü almasına tepki gösterdi. Ayavefe’ye Yunan vatandaşlığı verilmesini "Tüm hayal gücünü aşıyor" sözleriyle eleştirdi.



