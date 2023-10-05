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Dünya
AA 05.10.2023 17:46

Yunanistan'daki suya karışan kimyasallar kamu sağlığını tehdit ediyor

Yunanistan'da eylülde sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki su birikintilerinin sağlık için ciddi tehdit oluşturduğu uyarısı yapıldı.

Yunanistan'daki suya karışan kimyasallar kamu sağlığını tehdit ediyor
[Fotograf: Reuters]

Yunanistan'da Batı Attica Üniversitesi Öğretim Üyesi Sağlık ve İş Güvenliği Uzmanı Dr. Konstandinos Delezos, su birikintilerinin taşıdığı risklere karşı halkı uyardı.

Suya karışan akü, fotovoltaik gereçler, tarım ilaçları, haşere ilaçları gibi kimyasal maddelerin kamu sağlığını tehdit ettiğini belirten Delezos, bu sularda plastik çizmelerin bile eridiğini ifade etti.

Delezos, kimyasalların suyun içinde birbirleriyle tepkimeye girmesinin tehlikeli karışımlar ortaya çıkardığını kaydederek bölgede suyla temas etmek zorunda kalanların su geçirmez özel kıyafetler giymesi uyarısında bulundu.

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