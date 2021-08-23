Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 13:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'da Türk bandıralı kargo gemisi karaya oturdu
Yunanistan’da Eğriboz Adası'nın Mantudi bölgesindeki Kimasi Limanı'nda Türk bandıralı kargo gemisi karaya oturdu. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmadı.
Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, dün akşam saatlerinde kıyıdan 40 metre uzaklıkta karaya oturan geminin kurtarılması ve olası kirliliğin önlenmesi için liman yetkililerince acil plan uygulandığını duyurdu.
Haberde, yapılan ilk kontrollerin sonucunda 2 bin 500 ton lüle taşı yüklü 14 mürettebatlı gemide, can ya da mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
Öte yandan denizde kirlilik oluşmadı.
Tedbir amaçlı Kimasi Limanı'na çekilen geminin, yetkili kuruluşça sefer durumunun belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.
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