Kurşunların hedefinde, Avrupa'ya geçmeye çalışan mülteciler var.

Ateş edense, silahlı, ırkçı Yunan milisler.

Avrupa'ya gitmek isteyen umut yolcularını dövdüler; çanta, para ve cep telefonlarına el koydular.

Üstelik bunu yapan sadece Yunan güvenlik güçleri değildi.

Daha iyi bir hayat için yola çıkan göçmenler, silahlı milisler tarafından da hedef alınıyor.

Milisler, sınır hattı boyunca sürekli arazi araçlarıyla devriye atıyor. Yanlarında silahların yanısıra köpekler de bulunuyor.

Irkçı milislerin şiddeti sadece sınır hattında değil, Ege adalarında da kendini gösteriyor.

Milisler, göçmen kamplarına erişimi engelliyor. Şiddet gören göçmenler, sahilde kurdukları çadırlarda sabahlıyor.

Yunan ırkçılar; aktivistler ile gazetecilere de saldırıyor, araçlarına zarar veriyor.

A Haber Muhabiri Vedat Sezer ile kameraman Cenk İşver'in kafasına ve bacaklarına milisler tarafından açılan ateş sonucu saçmalar isabet etti.

BBC muhabiri de polis olduklarını iddia eden maskeli kişiler tarafından alıkonuldu.

