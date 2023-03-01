Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 05:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'da iki tren çarpıştı: 16 ölü, 85 yaralı
[Fotograf: Reuters]
Yunanistan'da iki tren çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü, 85 kişi yaralandı.
Kaza Selanik ve Larissa şehirleri arasında bulunan Tempi bölgesinde meydana geldi.
Bir yolcu treninin üç vagonu raydan çıktı, karşı yönden gelen yük treni vagonlara çarptı.
Kazanın ardından trenler alevler içinde kaldı, itfaiye ve ambulanslar bölgeye sevk edildi.
16 kişinin öldüğü kazada en az 85 kişi yaralandı.
Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Etiketler: Yunanistan Tren Kazası
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