Dünya

Yunanistan'da devlet televizyonu protestocular tarafından işgal edildi

13 Ocak 2019 Pazar 01:51 - Son Güncelleme 13 Ocak 2019 Pazar 01:58

Yunanistan'da hükümetin öğretmen atamalarıyla ilgili kanun tasarısına itiraz eden bir grup öğretmen, ERT binasına girerek haber bülteninin sunulduğu stüdyoyu işgal etti.

Yunanistan'da Yunan Devlet Televizyon Kurumunun (ERT) merkez binasındaki ERT1 televizyon kanalında akşam haberlerinin sunulduğu sırada yaklaşık 50 kişilik grubun stüdyoyu basması üzerine haber bülteni yarıda kesilerek reklamlara girildi. Polis müdahale etmedi Yaklaşık yarım saatlik aranın ardından yeniden yayımlanmaya başlanan haber bülteninde sunucu sözü ellerinde "İşçi hakları öne çıkarılsın", "Teröre geçit yok" yazılı dövizlerle stüdyoyu dolduran öğretmenlere bıraktı. Grubun sözcüsü, Yunanistan Eğitim Bakanlığınca hazırlanan öğretmen atamalarıyla ilgili kanun tasarısını protesto ettiklerini belirterek, öğretmenlerin bu konudaki taleplerini canlı yayında açıkladı. Polisin müdahale etmediği olayın ardından ERT1, normal yayınına devam ederken öğretmenler, sloganlar eşliğinde binayı terk etti. Eylem düzenlediler Yunanistan’da eğitim görevlilerinin atama kriterlerini değiştiren yasa tasarısına itiraz eden öğretmenler, dün çeşiti sendikaların çağrısıyla başkent Atina’da protesto eylemi düzenlemişti. Yunanistan'da öğretmenlerden olaylı gösteri Kaynak: AA Etiketler: Yunanistan Stüdyo öğretmen kanal işgal

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