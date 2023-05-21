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Dünya
TRT Haber 21.05.2023 06:35

Yunanistan'da 9 milyon 900 bin seçmen sandığa gidiyor

Yunanistan, genel seçim için sandık başına gidiyor. Anketler, koalisyon hükümetine işaret ediyor. Batı Trakya'da, 21 Türk aday seçim yarışında.

Yunanistan'da 9 milyon 900 bin seçmen sandığa gidiyor
[AA (Arşiv)]

9 milyon 900 bin seçmen bulunduğu Yunanistan'da bugün genel seçim var.

Ülkedeki seçim sistemine göre bir partinin tek başına iktidar olabilmesi için en az yüzde 45 oy alması gerekiyor.

Anketlere göre koalisyon hükümetinin kurulması muhtemel

Anketler hiçbir partinin tek başına bu orana ulaşamayacağını gösteriyor.

Sandıktan, halihazırda iktidarda bulunan Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi'nin ilk sırada çıkması öngörülüyor.

SYRIZA ikinci, PASOK-KINAL ittifakıysa üçüncü sırada bulunuyor.

Seçim sonuçlarının ardından koalisyon kurulamaması halinde, halkın tekrar sandığa gitmesi bekleniyor.

"Türk'ün oyu Türk'e" çağrısı

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, genel seçimlerde Batı Trakya'daki Türk adayların desteklenmesi çağrısında bulundu.

Federasyon, "Oy kullanma hakkına sahip tüm Batı Trakya Türklerini 21 Mayıs’ta mutlaka sandığa giderek Türk adayları desteklemeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Batı Trakya'da 21 Türk, seçim yarışında.  

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