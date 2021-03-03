Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 13:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
Yunanistan'ın Larissa kentinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Türkiye saati ile 13.16'da meydana gelen deprem, 3,08 kilometre derinlikte kaydedildi.
Atina Yer Bilimleri Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5,9 olarak duyurdu.
Bölgede can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Etiketler: Deprem Son Dakika Yunanistan
Son Haberler
- 15:03
- 14:56
- 14:58
- 15:02
- 14:42
Sıradaki Haber
İngiltere'deki araştırma ortaya koydu: 10 gençten 4'ü telefonsuz yaşayamıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz