Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Türkiye saati ile 13.16'da meydana gelen deprem, 3,08 kilometre derinlikte kaydedildi.

Atina Yer Bilimleri Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5,9 olarak duyurdu.

Bölgede can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor.