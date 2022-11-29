Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 07:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Yunanistan açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 7.32'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, deniz yüzeyinin 4,61 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 29, 2022
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2022-11-29
Saat:07:32:32 TSİ
Enlem:38.279 N
Boylam:24.071 E
Derinlik:4.61 km
Detay:https://t.co/wzUk5KefIC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem Yunanistan
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