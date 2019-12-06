Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, basın brifinginde yaptığı açıklamada, Büyükelçi Muhammed Yunus Menfi'ye ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındığını açıkladı.

Dendias, Türkiye-Libya anlaşmasını “uluslararası hukuka aykırı ihlal” olarak nitelendirdi.

Anlaşmaya tepki gösteren Yunanistan, Libya'nın Atina büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak söz konusu anlaşmanın içeriğine dair bilgi talep etmişti.

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın imzalandığı bildirilmişti.

Doğu Akdeniz mutabakatı, Yunanistan'da büyük yankı uyandırmıştı. Basın, mutabakatı, "Doğu Akdeniz'de haritayı değiştiren gelişme" olarak vermiş, Erdoğan ödün vermiyor, Atina yönetimi uyuyor ifadeleri kullanmıştı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters