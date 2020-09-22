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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile istikşafi görüşmeler yakında başlayacak
[Fotoğraf: AA]
Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin "yakında" başlayacağı ifade edildi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan ile Türkiye, istikşafi görüşmelerin 61. turunun yakında İstanbul'da yapılması yönünde anlaşmaya vardı" ifadesi kullanıldı.
2 ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Bu tarihten sonra 2 ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.
Etiketler: Yunanistan istikşafi görüşmelerSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 20:13
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