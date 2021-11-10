Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 22:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunan basını: Rüşveti alan sağlıkçılar sahte aşı yerine gerçek aşı vurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yunanistan sahte aşı skandalı iddialarıyla gündemde. Bazı aşı karşıtları, aşı kartı almak için kendini aşı olmuş gibi göstermeleri karşılığında sağlık çalışanlarına rüşvet verdi. Ancak rüşveti alan sağlıkçılar, aşı karşıtlarına gerçek aşı uyguladı.
Yunan basınında çıkan habere göre, aşı karşıtları sağlık çalışanlarından kendilerine gerçek aşı yerine su enjekte etmesini istedi.
Aşı karşıtları bunun için sağlık çalışanlarına kişi başı 400 euo yani yaklaşık 4 bin 500 lira rüşvet verdi.
Kendilerine su enjekte ettirip aşı olmuş gibi göstererek aşı kartı alabileceklerdi.
Sahte değil gerçek aşı uyguladılar
İddiaya göre rüşveti alan doktor ve hemşireler, rüşvet verenlere, sahte aşı yerine gerçek koronavirüs aşısı uyguladı.
100 bin kadar kişinin bu şekilde aşılandığı öne sürüldü.
Soruşturma başladı
Ülkede yaklaşık 2 bin aşı merkezindeki sağlık çalışanlarının rüşvet olayına karıştığı da iddialar arasında.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
Sıradaki Haber
Belarus-Polonya gerilimi: BMGK olağanüstü toplanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz