Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Haseke ilinin kuzey kırsalında Kahtaniye, güney kırsalında Merkede beldeleri ile Kamışlı ilçesi kırsalında son günlerde çok sayıda tarlada yangın çıktı.

Yangınlardan yaklaşık 50 bin dönümlük arazi etkilenirken, Kahtaniye'de dün çıkan yangının, petrol arıtma tesislerine doğru ilerlemesi paniğe sebep oldu.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinin Bahoz beldesinde ise, YPG/PKK'nın dün saldırı düzenlediği Nemliye ve Ebu Nitil köylerinde atılan havanlardan ötürü yangın çıktı.

YPG/PKK, son 15 gündür Rakka ve Deyrizor illerinde işgal ettiği bölgelerde Araplara ait tarım arazilerini ateşe veriyor. Halk, Haseke'de de aynı uygulamayı başlatan örgüte karşı arazilerde nöbet tutuyor.

Örgüt, Suriye'nin 3'te 1'ini işgalinde tutuyor.

Kaynak: AA