Terör saldırısı, Yeni Zelanda’nın ChristChurch ilçesindeki iki camide Cuma namazı sırasında gerçekleşti.

Saldırıda 49 kişi hayatını kaybetti, 20'si ağır 48 kişi yaralandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Düzenlenen saldırıların "terör saldırısı" olduğunu vurgulayan Ardern, saldırıları en güçlü şekilde kınadıklarını ifade etti.

Ardern, ülkeyi şok eden olay karşısında ülkenin en karanlık günlerinden biri yorumunu yaptı. "Görülmemiş bir şiddet eylemi" dedi.

Polis saldırıyla ilgili biri kadın 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Saldırgan Avustralya vatandaşı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camilere saldıranlardan birinin Avustralya vatandaşı olduğunu söyledi.

Katliamın görüntülerini canlı yayınladı

Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Saldırganın aracının bagajından uzun namlulu silahını çıkarıp hazırladığı, daha sonra camiye yönelerek ateş etmeye başladığı görüldü. Saldırgana ait bir de fotoğraf yayınlandı.

Kendisini sosyal medyada Avustralya'dan 'Brenton Tarrant' olarak tanımlayan kişi saldırı öncesi kamerayı kendine çevirdi. İnternette yayınlanan 73 sayfalık manifestoda kendisini “sadece normal bir beyaz adam” olarak nitelendirdi. 28 yaşındaki saldırgan, “halkına bir gelecek sağlamak için tavır almaya karar veren, işçi sınıfından, düşük gelirli bir aileden” olduğunu belirtti. Saldırgan, “Avrupa topraklarına göç oranlarını doğrudan azaltmak” için saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Saldırganın silahında Sultan Murat ayrıntısı

Öte yandan saldırganın silahlarının üzerinde, daha önce dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin isimlerinin yer aldığı görüldü. Katilin katliam sırasında kullandığı silahların üzerinde TURKOFAGOS ve "Viyana 1683 " ibaresi dikkat çekti.

Şarjörlerden birinin üzerinde Kiril alfabesiyle Miloş Obiliç yazması dikkat çekti. Miloş Obiliç, Kosova Savaşı’nda Sultan Murat’ı şehit eden Sırp olarak biliniyor.

Okullar kapatıldı, tüm camilere "kapıları kapatın" uyarısı yapıldı

Polis, Christchurch şehir merkezindeki insanların evlerinden dışarı çıkmamaları gerektiğini ve okulların kapatıldığını duyurdu.

Yeni Zelanda polisi, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.

Kent çevresinde el yapımı bomba bulundu

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı sırasında yapılan terör saldırısının ardından devam eden operasyonlarda kent çevresindeki bazı araçların altına yerleştirilmiş el yapımı bombaların bulunduğu bildirildi.

Yeni Zelanda Televizyonunun haberine göre saldırının ardından Christchurch kentinde düzenlenen operasyonlarda, arabaların altına yerleştirilmiş el yapımı bombalar güvenlik kuvvetleri tarafından imha edildi.

El yapımı olduğu belirtilen bombaların sayısı açıklanmadı ancak bomba uzmanları tarafından yerleştikleri yerlerden güvenli şekilde çıkartıldığı açıklandı.

Türkleri de tehdit etmiş

Saldırgan Brenton Tarrant'ın, 73 sayfalık manifestosunda Türkleri de tehdit ettiği görüldü.

"Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında. Ama Boğaz'ın Batı yakasında, Avrupa topraklarında bir yerde yaşamayı denerseniz, sizi öldüreceğiz. Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak"





"Ölü ve yaralılar arasında Türk yok"

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk olmadığını açıkladı.

[Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı] Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin: Ölen ve yaralananların arasında Türk bulunmuyor.https://t.co/FeQiTRgYXS pic.twitter.com/G5jWFLp0qJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Mart 2019

Saldırganın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıyı lanetledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyı Twitter hesabından lanetledi. Erdoğan, "Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum." dedi.

Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum.



Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 15 Mart 2019

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, saldırıyı en güçlü şekilde kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da saldırıya tepki gösterdi. Altun, "Bugün Christchurch'de yapılan terör saldırılarını mümkün olan en güçlü biçimde kınıyorum. Düşünce ve dualarımız kurbanlar ve onların sevdikleriyle birliktedir." ifadesini kullandı.

Birlikten kuvvet doğacağını vurgulayan Altun, "Terörizmin her türlüsüne karşı birleşme zamanı geldi." mesajını paylaştı.

"Dünya artık İslamofobik faşist terörizme dur demelidir"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, saldırıyla ilgili, "İslam karşıtlığının ve müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık İslamofobik faşist terörizme dur demelidir." dedi.

Şentop: İslam düşmanlığını yayma çabasının son örneği

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "terörü ve insanlığa karşı bir tehdide dönüşen İslam düşmanlığını dünyanın her yerine yayma çabasının son örneği olan saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu: Saldırıda Batı'daki siyasilerin ve medyanın da sorumluluğu var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda sadece faillerin değil Batı'da büyüyen İslam karşıtlığını körükleyen siyasilerin ve medyanın da sorumluluğu vardır." dedi.

Yıldırım: Yeni Zelanda halkının ve İslam dünyasının başı sağ olsun

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısıyla ilgili "Yeni Zelanda'daki Nur Camii'nde ibadet ederken alçak bir terör saldırısına kurban giden Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bir insanlık suçu olan terörün, nerede, kimi vuracağını kimse bilemez. Bu saldırı, dünyada yükselmekte olan ırkçılığın, ayrımcılığın ve İslam düşmanlığının da yeni bir göstergesi olmuştur. Yeni Zelanda halkının ve İslam dünyasının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özel: İslamofobi ile mücadele demokrasilerin ilk gündemi olmalı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yükselen İslamofobi ve şiddetin önünü açan bu nefret söylemiyle etkin mücadele etmenin sadece Müslüman ülkelerin değil, tüm demokrasilerin ilk gündemlerinden biri haline getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Nüfusun yüzde 1'i Müslüman

2013 nüfus sayımına göre, Müslümanlar Yeni Zelanda nüfusunun yalnızca yüzde 1'ini oluşturuyor.

Kaynak: AA, REUTERS, TRT Haber