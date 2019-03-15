Terör saldırısı, Yeni Zelanda’nın ChristChurch ilçesindeki iki camide Cuma namazı sırasında gerçekleşti.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 30'u aynı noktada 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 20'si ağır 48 kişinin yaralandığını söyledi. Saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını ifade etti.

Polis saldırıyla ilgili biri kadın 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camilere saldıranlardan birinin Avustralya vatandaşı olduğunu söyledi.

Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Saldırganın aracının bagajından uzun namlulu silahını çıkarıp hazırladığı, daha sonra camiye yönelerek ateş etmeye başladığı görüldü. Saldırgana ait bir de fotoğraf yayınlandı.

Kendisini sosyal medyada Avustralya'dan 'Brenton Tarrant' olarak tanımlayan kişi saldırı öncesi kamerayı kendine çevirdi. İnternette yayınlanan 73 sayfalık manifestoda kendisini “sadece normal bir beyaz adam” olarak nitelendirdi. 28 yaşındaki saldırgan, “halkına bir gelecek sağlamak için tavır almaya karar veren, işçi sınıfından, düşük gelirli bir aileden” olduğunu belirtti. Saldırgan, “Avrupa topraklarına göç oranlarını doğrudan azaltmak” için saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Terör saldırısı esnasında camide 200 kişinin bulunduğu belirtildi.

Saldırganın silahında Sultan Murat ayrıntısı

Öte yandan saldırganın silahlarının üzerinde, daha önce dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin isimlerinin yer aldığı görüldü.

Şarjörlerden birinin üzerinde Kiril alfabesiyle Miloş Obiliç yazması dikkat çekti. Miloş Obiliç, Kosova Savaşı’nda Sultan Murat’ı şehit eden Sırp olarak biliniyor.

Okullar kapatıldı, tüm camilere "kapıları kapatın" uyarısı yapıldı

Polis, Christchurch şehir merkezindeki insanların evlerinden dışarı çıkmamaları gerektiğini ve okulların kapatıldığını duyurdu.

Yeni Zelanda polisi, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkeyi şok eden olay karşısında ülkenin en karanlık günlerinden biri yorumunu yaptı. "Görülmemiş bir şiddet eylemi" dedi.

Türkleri de tehdit etmiş

Saldırgan Brenton Tarrant'ın, 73 sayfalık manifestosunda Türkleri de tehdit ettiği görüldü.

"Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında. Ama Boğaz'ın Batı yakasında, Avrupa topraklarında bir yerde yaşamayı denerseniz, sizi öldüreceğiz. Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak"





"Ölü ve yaralılar arasında Türk yok"

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk olmadığını açıkladı.

[Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı] Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin: Ölen ve yaralananların arasında Türk bulunmuyor.https://t.co/FeQiTRgYXS pic.twitter.com/G5jWFLp0qJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Mart 2019

Saldırganın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıyı lanetledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyı Twitter hesabından lanetledi. Erdoğan, "Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, saldırıyı en güçlü şekilde kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da saldırıya tepki gösterdi. Altun, "Bugün Christchurch'de yapılan terör saldırılarını mümkün olan en güçlü biçimde kınıyorum. Düşünce ve dualarımız kurbanlar ve onların sevdikleriyle birliktedir." ifadesini kullandı.

Birlikten kuvvet doğacağını vurgulayan Altun, "Terörizmin her türlüsüne karşı birleşme zamanı geldi." mesajını paylaştı.

"Dünya artık İslamofobik faşist terörizme dur demelidir"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, saldırıyla ilgili, "İslam karşıtlığının ve müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık İslamofobik faşist terörizme dur demelidir." dedi.

Nüfusun yüzde 1'i Müslüman

2013 nüfus sayımına göre, Müslümanlar Yeni Zelanda nüfusunun yalnızca yüzde 1'ini oluşturuyor.

Kaynak: AA, REUTERS, TRT Haber