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Yeni Zelanda açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Yeni Zelanda açıklarında Türkiye saatiyle 15.49’da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler: yeni zelanda'da deprem Yeni Zelanda son dakika depremSon Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 16:39
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