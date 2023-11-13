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KAYNAK
Reuters
HABER GİRİŞ
13.11.2023 12:41
, 13.11.2023 12:58
SON GÜNCELLEME
13.11.2023 12:58
Yeni İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly oldu
Suella Braverman'ın görevden alınmasının ardından İngiltere İçişleri Bakanlığı görevine mevcut Dışişleri Bakanı James Cleverly getirildi.
[Fotograf: İHA]
İngiltere İçişleri Bakanı görevden alındı
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