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Dünya
Reuters 13.11.2023 12:41

Yeni İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly oldu

Suella Braverman'ın görevden alınmasının ardından İngiltere İçişleri Bakanlığı görevine mevcut Dışişleri Bakanı James Cleverly getirildi.

Yeni İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly oldu
[Fotograf: İHA]

İngiltere İçişleri Bakanı görevden alındı
İngiltere İçişleri Bakanı görevden alındı

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