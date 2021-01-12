ABD Başkanı Donald Trump, görevini yeni Başbakan Joe Biden'e devretmeden önce İran ve onun bölgedeki uzantılarına yönelik sert yaptırım kararları almaya devam ediyor. İran karşıtı dış politikanın bir devamı olarak ABD, dün Yemen'deki Husilerin ve onun bazı liderlerinin terör listesine alındığını duyurdu.

Yemenli Uzmanlar, ABD'nin Husilere yönelik kararın sahada ne gibi yansımaları olacağı üzerinde bazı değerlendirmelerde bulundu.

Yemenli araştırmacı yazar Yasin et-Temimi, ABD'nin Husilere karşı atacağı adımla Yemen'deki oyun dengelerinin değişeceği görüşünde.

Şu ana kadar Yemen'de Husileri siyasi denklemden çıkarmanın gündemde olmadığını hatırlatan Temimi, Yemenlilerin hayatı üzerinde meydana gelen her türlü olumsuzluklarına rağmen, Husilerin bölgesel ve uluslararası taraflarca yine öne sürüldüğünü kaydetti.

Yemenlilere karşı savaş başlatan Husilerin, DEAŞ ve diğer terör gruplarına karşı savaştıkları gerekçesiyle ABD'nin gönlünü kazanmaya çalıştığını savunan Temimi, şunları söyledi:

"Husiler, kontrollerindeki bölgelerde günlük olarak gerçekleştirdikleri bombardımanın yanı sıra keskin nişancıların eylemleri ve gözaltılar ile insanların hayatını etkiliyorlardı. Dolayısıyla Husilerin terör listesine alınması, onların bölgesel ve uluslararası güçlerini sınırlandıracaktır."

"Merkezi hükümet avantaj elde etmiş oldu"

Washington'un yaptırımlarından sonra sahadaki ilk yansımanın da Husilere yapılacak bölgesel ve uluslararası desteklerin engellenmesi olacağına dikkati çeken Temimi, "(Yemen) Merkezi hükümeti, bundan böyle bir terör örgütü ile savaştığını dillendirip bu konuda şimdiden avantaj elde etmiş oldu. Husilerle mücadelede çok taraflı bir değişim meydana gelebilir." dedi.

Trump yönetiminin, Biden'ın görevi devralmadan İran ve onun uzantılarıyla yeniden yakınlaşmanın önünü kapatmak için böyle bir hamle gerçekleştirdiğini aktaran Temimi, Trump'ın bu adımla Körfez'deki Arap müttefiklerine daha önce vermiş olduğu sözlerini kısmen de olsa yerine getirdiğini kaydetti.

Temimi, Biden'ın kısa vadede Husilere yönelik kararı lağvetmesinin düşük bir ihtimal olduğunu, bunu gerçekleştirmeden önce kapsamlı bir barışı sağlaması gerektiğini belirtti.

"Husilerle çözüm olmayacağı anlamını taşıyor"

Bir diğer Yemenli araştırmacı yazar Nebil el-Bukayri de ABD'nin Husileri terör listesine alma konusunda oldukça geç davrandığı kanaatinde.

Terör listesine alınmalarının ne anlam taşıdığına açıklık getiren Bukayri, "Husilerin siyasetle bir alakalarının olmadığı, başta Stockholm'da sağlanan anlaşma olmak üzere bugüne kadar yapılan tüm anlaşmaların geçersiz olduğu, Husilerle çözüm olmayacağı anlamını taşıyor." dedi.

BM'nin Yemen savaşındaki konumunun da bu kararla birlikte değişeceğini belirten Bukayri, insani yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak yerine Husilere giden yardımların da kesileceğini söyledi.

Bukayri'ye göre Trump yönetiminin kararı, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Yemen kriziyle ilgili daha önce aldığı kararı da direkt etkileyecek.

Bu direkt etkilemenin nasıl olacağına da değinen Bukayri, "BMGK'nin Yemen'le ilgili birçok kararı, Husilerin nasıl bir oluşum olduğuna bakılmaksızın alınan kararlardı. Husilerin terör listesine alınmasından sonra, Husilerle siyasi çözümün gerçekçi olmadığı, diyalog ve siyasete inanmayan bir gruba siyasi meşruiyet verme çabası olduğunu gösterir." diye konuştu.

BM, Husilere yönelik karardan endişeli

Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin, Yemen'deki iç savaşta merkezi hükümete karşı savaşan Husilerin "terör örgütü" ilan etmesinin ciddi insani ve siyasi sonuçları olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Yemen'deki iç savaşın önemli iki aktörü olup direkt askeri müdahalelerde bulunan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD'nin Husilere yönelik kararından memnun olduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da dün Bakanlık olarak, Yemen'de "Husiler" adıyla da anılan "Ensarallah" örgütünü, Göçmenlik ve Milliyet Yasası'nın 2019.

maddesi uyarınca "yabancı terör örgütü" (FTO) ilan edileceği ve "özel olarak belirlenmiş küresel terörist varlık" (SDGT) olarak değerlendirileceği konusunda Kongre'yi bilgilendirdiklerini açıklamıştı.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana baş kent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.