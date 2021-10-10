Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yemen'de vali konvoyuna bombalı saldırı: 3 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
Yemen'de Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles'in konvoyuna bombalı saldırı düzenlendiği, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'in güneyindeki Aden vilayetine bağlı Et-Tevahi kenti yakınlarında Vali Lemles'in aracının geçişi sırasında yola yerleştirilen bomba infilak etti.
Aden Valisi Lemles'in suikast girişiminden kurtulduğu, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.
[Fotoğraf: Reuters]
Yaralılar Tevahi bölgesindeki Bahsib Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yemen hükümet yetkilileri konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Etiketler: Yemen Terör Saldırısı
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