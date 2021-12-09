Marib Valiliğinin Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre Husiler, Uluslararası Göç Örgütüne ait El-Hamme Kampı'nı iki füzeyle hedef aldı.

Saldırıda kadınlar ve çocukların yaralandı, yaralı sayısıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

Husilerden ise olayla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husilerin, 2 ve 6 Aralık'ta Marib'in güneyindeki El-Cuba bölgesine düzenlediği saldırılar da sivil can kayıpları ve yaralanmalara yol açmıştı.

İç savaşın sürdüğü Yemen'de çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor. Marib ayrıca çatışmalar nedeniyle ülkenin farklı kentlerinden kaçan 2 milyondan fazla iç göçmeni barındırıyor.