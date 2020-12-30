Patlamaların ardından çatışma yaşandığı bildirildi.

Güvenlik kaynakları, olayda şu ana kadar en az 10 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

Aden Havalimanı'nda Yemen'in yeni kabine üyeleri uçaktan indiği sırada patlama meydana geldi. Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Prof. Dr. Faruk Bozgöz, son durumu @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/LgaSyXgiqa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 30, 2020

Başbakan Abdulmelik: Yemen ve halkına yürütülen savaşın bir parçası

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, patlamaya ilişkin açıklamasında, hükümet üyelerinin durumunun iyi olduğunu belirterek, "Aden Havalimanı'nı hedef alan korkakça terör eylemi Yemen'e ve halkına karşı yürütülen savaşın bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Abdulmelik, söz konusu saldırının, Husilerin darbesini sonlandırana kadar ve istikrar yeniden sağlanıncaya kadar görevlerini yerine getirme kararlılıklarını artırdığını belirtti.

[Fotoğraf: Reuters]