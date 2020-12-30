Patlamanın ardından çatışma yaşandığı bildirildi.

Güvenlik kaynakları, olayda şu ana kadar en az 5 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

#SONDAKİKA

Aden Havalimanı'nda Yemen'in yeni kabine üyeleri uçaktan indiği sırada patlama meydana geldi.https://t.co/HqZIazwQa5 pic.twitter.com/5WjCBON81c — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 30, 2020

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