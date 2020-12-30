Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA, Reuters
Yemen'de şiddetli patlama: En az 5 ölü
[Fotoğraf: AA]
Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanı'nın terminalinde patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından çatışma yaşandığı bildirildi.
Güvenlik kaynakları, olayda şu ana kadar en az 5 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 30, 2020
Aden Havalimanı'nda Yemen'in yeni kabine üyeleri uçaktan indiği sırada patlama meydana geldi.https://t.co/HqZIazwQa5 pic.twitter.com/5WjCBON81c
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika Yemen
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