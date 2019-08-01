Yemen yerel medyasında yer alan haberlere göre, Aden kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam Emni askeri birliklerinin karagahına düzenlenen saldırıda en az 32 asker yaşamını yitirdi.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Hizam Emni komutanlarından Albay Münir El-Yafii'nin de olduğu belirtiliyor.

Saldırıyı Husiler üstlendi

Husilerden yapılan açıklamada, saldırının insansız hava araçları ve balistik füzelerle gerçekleştirildiği duyuruldu.

Bu saldırıdan yaklaşık yarım saat sonra ise, Aden'e bağlı Şeyh Osman kentinde bulunan Ömer el-Muhtar Mahallesindeki aynı isimli emniyet merkezinin girişinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

Saldırının ardından 20'den fazla kişinin bölgedeki Sınır Tanımayan Doktorlar Hastanesi'ne sevk edildiği, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Yemen makamlarından ise henüz olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA, Al Jazeera