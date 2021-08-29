Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 12:01Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Yemen'de Husiler askeri üssü hedef aldı: Çok sayıda ölü var
[Grafik: TRT Haber]
Yemen'in güneybatısında Husilerin Suudi Arabistan destekli koalisyon güçlerine ait bir askeri üsse düzenlediği hava saldırısında en az 30 kişinin öldüğü bildirildi.
Reuters'ta yer alan habere göre Husiler, al-Anad askeri üssüne silahlı insansız hava araçları ve balistik füzelerle saldırı düzenledi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı Yemen Güney Kuvvetlerinin sözcüsü Muhammed el-Nakib, saldırıda 30-40 askerin öldüğünü, en az 60 kişinin yaralandığını bildirdi.
Can kaybının artabileceği ifade edildi.
Bölge sakinleri, liman kenti Aden'in yaklaşık 70 kilometre kuzeyinde bulunan al-Anad bölgesinde çok sayıda yüksek sesli patlamanın duyulduğunu söyledi.
Etiketler: Yemen
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