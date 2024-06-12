Az Bulutlu 33.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.06.2024 17:51

Yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin 20'ncisi Afganistan'a ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda insani yardım malzemesi taşıyan 20'nci "İyilik Treni" Afganistan'a ulaştı.

Yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin 20'ncisi Afganistan'a ulaştı
[Fotograf: AA]

Afganistan'da meydana gelen sel felaketlerinin ardından AFAD'ın, destek amacıyla 17 sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla hazırladığı 600 çadır ile gıda, temizlik malzemesi, yatak ve battaniyeden oluşan 619 ton yardım malzemesini taşıyan 20'nci "İyilik Treni" Herat vilayetine ulaştı.

Treni, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan ile Afganistan geçici hükümeti temsilcileri, AFAD ve Türk Kızılay yetkilileri karşıladı.

Yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin 20'ncisi Afganistan'a ulaştı

Yardım malzemeleri, geçen ay 400'den fazla kişinin yaşamını yitirmesine yol açan sellerin yaşandığı Bağlan, Badahşan, Gor ve Tahar gibi ülkenin kuzey bölgesinde bulunan vilayetlerdeki mağdur kişilere ulaştırılacak.

Tren, 21 Mayıs'ta Ankara'dan Afganistan'a doğru yola çıkmıştı.

Yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin 20'ncisi Afganistan'a ulaştı

Böylece Türkiye'den Afganistan'a gönderilen 20 "İyilik Treni" ile gelen insani yardım miktarı 9 bin tona yaklaştı.

Daha önce gönderilen 19 "İyilik Treni"nin taşıdığı insani yardımlar sel ve deprem yaşanan bölgeler başta olmak üzere ülke çapındaki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmıştı.

ETİKETLER
Afganistan AFAD
Sıradaki Haber
Rusya: Ukrayna askeri üslerindeki uçak park yerleri ve altyapısını vurduk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:01
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
17:47
Altınboynuz siyaha büründü
17:44
Antalya'da 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi
17:33
Rusya: Ukrayna askeri üslerindeki uçak park yerleri ve altyapısını vurduk
17:23
Bayram alışverişini sosyal medyadan yapanlara 'dolandırıcılık' uyarısı
17:11
Johnson & Johnson "bebek pudrası" davalarında ABD eyaletleriyle anlaştı
TCG Kınalıada Japonya'da
TCG Kınalıada Japonya'da
FOTO FOKUS
Altınboynuz siyaha büründü
Altınboynuz siyaha büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ