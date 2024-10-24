Açık 3.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 24.10.2024 06:23

Yapay zeka sohbet botunun oğlunu intihara sürüklediğini söyleyen anne, şirkete dava açtı

ABD'nin Florida eyaletinde bir anne, oğlunun bir yapay zeka destekli sohbet botuyla takıntılı hale geldikten sonra intihar ettiğini ve sohbet botunun üreticisinin bu trajedide rol oynadığını iddia ederek dava açtı.

Yapay zeka sohbet botunun oğlunu intihara sürüklediğini söyleyen anne, şirkete dava açtı

Megan Garcia, oğlu Sewell Setzer III'ün ölümünden Character.ai şirketini sorumlu tutarak ihmal, haksız ölüm ve yanıltıcı ticaret uygulamaları nedeniyle dava açtı.

Dava dosyasına göre 14 yaşındaki Setzer, Şubat ayında Florida, Orlando'da yaşamına son verdi.

Garcia, oğlunun ölümünden önceki aylarda Character.ai tarafından geliştirilen ve kişiselleştirilebilir bir sohbet botunu takıntılı şekilde kullandığını belirtti.

Garcia, oğlunun günün her saati bu yapay zeka botu ile konuştuğunu ve bu durumun depresyonunu daha da derinleştirdiğini iddia etti. Sohbet botunun oğluna intihara dair sorular yönelttiğini ve teşvik ettiğini de dava dosyasına ekledi.

Şirket, dava iddialarını reddetti

Megan Garcia, "Tehlikeli bir yapay zeka uygulaması oğlumu manipüle ederek intihara sürükledi," diyerek ailelerinin bu trajedi ile paramparça olduğunu ancak diğer aileleri bu tür yapay zeka teknolojilerinin tehlikeleri konusunda uyarmak için konuştuğunu ifade etti. Character.ai şirketinin kurucuları ve Google'a hesap sorulması gerektiğini vurguladı.

Character.ai, Garcia'nın iddialarına yanıt vererek, "Bir kullanıcımızın trajik kaybından dolayı derin üzüntü duyuyoruz ve ailesine en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Kullanıcı güvenliğini son derece ciddiye alıyoruz," açıklamasında bulundu. Şirket, dava iddialarını reddettiğini belirtti.

Dava dilekçesine göre Setzer, sohbet botuna “Daenerys Targaryen” ismini vermiş ve telefonundan gün boyunca bu yapay zeka karakteri ile mesajlaşmış.

Garcia, oğlunun yalnız zamanlarının çoğunu bu bot ile geçirdiğini belirtti. Dava dosyasına göre sohbet botu, Setzer'e intihar planı yapıp yapmadığını sormuş ve bot, "Bu, planını gerçekleştirmemen için bir sebep değil" diyerek onu teşvik etmiş.

Dava aynı zamanda Google'ı da hedef alıyor. Garcia'nın avukatları, Character.ai'nin çocuklara yönelik zararlı bir ürün geliştirdiğini ve bu durumun genç bir insanın ölümüne neden olduğunu iddia ediyor. Google ise Character.ai ile sadece bir lisans anlaşması yaptığını, şirketin sahibi olmadığını belirtti.

Tüketici hakları savunucusu Rick Claypool, yapay zeka sohbet botlarının zararlarını sınırlamayan teknoloji şirketlerinin kendi kendini düzenlemesine güvenilemeyeceğini ve bu şirketlerin sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

ETİKETLER
ABD Yapay Zeka Google
Sıradaki Haber
İngiltere, tek kullanımlık elektronik sigaraları ülke genelinde yasaklıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:26
Gazze'deki hükümet: İsrail, Gazze'nin kuzeyini tampon bölgeye dönüştürmeye çalışıyor
07:23
Evrenin karanlık tarafı: Eşsiz haritanın ilk parçası ortaya çıktı
07:03
Pazartesiler ve Yılbaşı: Küresel intihar oranlarındaki ölümcül zirveler ortaya çıktı
06:58
Bilim insanları uzak galaksilerdeki uzaylıların peşine düştü
06:51
Araştırma: Alkol, gençlerde ciddi kalp sorunlarına neden olabilir
06:46
Egzersiz yoğunluğunun artırılması ölüm riskini azaltıyor
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere yemek dağıtıldı
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere yemek dağıtıldı
FOTO FOKUS
Hırsız karga arabanın anahtarını çaldı, esnaf peşinden böyle koştu
Hırsız karga arabanın anahtarını çaldı, esnaf peşinden böyle koştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ