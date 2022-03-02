Esir Rus askerinin videosunu Ukraynalı bir asker çekti. Yakalanan Rus askeri ailesiyle konuşturuldu, ağlayan asker konuşmakta zorlandı.

Bu sırada Rus ailelere seslendi, "Onları yem olarak gönderiyorlar. Onun suçu yok. Buraya neden geldiklerini bilmiyorlar" dedi.

Ukrayna'nın Mykolayiv kentinde de Rus istihbarat servisi askerleri ele geçirildi. Esir alınan askerler, Nazi Almanya’sının saldırısında ölenlerin anısına dikilen İkinci Dünya Savaşı Anıtı'nın önünde diz çöktürüldü.

"Biz yaşamak, çocuklarımızı büyütmek istiyoruz”

Bu sırada askerlerden birinin annesi telefonla aranarak oğluyla görüştürüldü.

“Alo, anneciğim. Her şey yolunda. Bana burada iyi davranıyorlar, endişe etmeyin.”



Telefona konuşan Ukraynalı, “Size söz verdim. Ona kimse dokunamaz. Sadece rica ediyorum, oğlunuza ve ülkenizin diğer gençlerine yardımcı olun. Böyle duruma düşmesinler. Biz savaş istemiyoruz, hiç kimseye hücum etmiyoruz. Biz yaşamak, çocuklarımızı büyütmek istiyoruz” dedi.

Rus ailelerin çocuklarını ulması için site açıldı

Ukrayna, Rus ailelerinin oğullarını teşhis etmesi için bir internet sitesi kurdu.(200rf.com) Sitede yakalanan askerlerin videoları bulunuyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba da esir alınan Rus askerlerinin annelerini Ukrayna'ya davet ettiklerini duyurdu.

