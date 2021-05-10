İsrail, "Kudüs Günü"nde Mescid-i Aksa’da terör estiriyor.

Bir taraftan İsrail polisi, fanatik Yahudilerin olası baskınına karşı Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere müdahale ederken, diğer yandan Yahudi yerleşimcilerin tahrikleri söz konusu.

Bir Yahudi yerleşimci aracını, Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı yakınlarında gösteri yapan Filistinlilerin üzerine sürdü.

Filistinli gence şiddet anları

İsrail güçleri, Filistinli bir genci gözaltına almadan önce şiddet uyguladı. Filistinli gencin acımasızca dövüldüğü o anlar kameraya yansıdı.

İsrail'in attığı plastik mermiler

İsrail polisinin Filistinlilere attığı plastik mermilerden bir kısmı...

2 kişiye ses bombası atılırken, genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden İsrail polisinin şiddeti devam ediyor.

İsrail polisinin Filistinlilere attığı plastik mermiler ve ses bombası kapsüllerinin görüntüleriyle bölgede yaşlanan şiddetin dozu da ortaya çıktı. pic.twitter.com/2jBmviG7ce — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2021

Fanatik Yahudiler, 1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesini işgal etmesini her yıl "Kudüs Günü" olarak kutluyor. İbrani takvimine göre kutlanan gün, bu yıl ramazanın 28'inci gününe denk geldi. Aşırı sağcı fanatik Yahudi gruplar, bugün Mescid-i Aksa'ya büyük bir baskın düzenleyeceklerini açıklamıştı. Filistinliler de buna karşı nöbette.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahale etti

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlusunda nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale ediyor. Doğu Kudüs'te yaşananları @trthaber muhabiri Mustafa Fatih Yavuz aktardı.https://t.co/SisTQLRfXY pic.twitter.com/4tIQuTD1ss — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2021

İsrail polisi, Mescid-i Aksa üzerinde insansız hava aracı uçurup bölgede baskın düzenledi. Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale edildi.

278'ten fazla yaralı

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa'da aralarında Kızılay çalışanlarının da olduğu 278’ten fazla kişiyi yaraladı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü'nden İslam dünyasına yardım çağrısı

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani ise Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.

Şeyh Kisvani, "Fanatik Yahudiler, bedenlerimizi çiğnemeden Harem’e giremezler" dedi.

İsrail polislerinin Harem-i Şerif’in hürmetini ihlal ettiğini belirten Şeyh Kisvani, İslam dünyasına hitaben, "Nerede onurunuz?" ifadelerini kullandı.