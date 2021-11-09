Sivil Yahudi işgalciler, Filistinlilere yönelik ırkçı saldırıda bulundu.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinlilere ait 3 aracın lastiklerini patlattılar. Üzerlerine sprey boyayla "Davut Yıldızı" çizdiler.

Saldırganlar, bazı binaların duvarlarına da İbranice ırkçı sloganlar yazdı.

Batı Şeria’da tansiyon düşmüyor

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da yarım milyondan fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına aykırı olarak kurulan yerleşimlerde oturan işgalciler, Filistinlilerin canlarına ve mallarına kast eden saldırılar düzenliyorlar.

İsrail işgal ettiği Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerini arttırarak Filistinlilere karşı nüfus üstünlüğünü ele geçirmeye çalışıyor.