Cumartesi öğleden sonra Washington ve yakınlarındaki eyaletleri etkisi alan yoğun kar yağışı aralıksız devam ediyor.

Başkent Washington'da kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

Yeni yılın ilk karının tadını ise çocuklar çıkardı.

Beyaz Saray, ABD Kongresi ve diğer önemi anıtların bulunduğu "National Mall" parkına aileleri ile gelen onlarca bölge sakini Kongre'nin önündeki tümsekten kayarak karın keyfini çıkardı.

ABD'nin Bölge Hava Tahmin Yönetimi kar yağışının bu akşam itibarıyla durmasını beklerken havanın birkaç gün içerisinde mevsim normallerine döneceğini tahmin ediyor.

Kaynak: AA