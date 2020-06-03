ABD yönetimi, siyahi George Floyd'un Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan olaylara karşı Washington DC'de tedbirleri sıkılaştırmaya devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Washington'da sokağa çıkma yasağı başlamasına rağmen binlerce gösterici Beyaz Saray'ın önünde toplandı. Ulusal muhafız ve askeri polis sokağa çıkma yasağını denetleyerek, yasağı ihlal edenleri tutuklayacak.

Washington'da sokağa çıkma yasağı başladı, Beyaz Saray'ın önünde binlerce kişi toplandı. Detayları @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı.https://t.co/PzPq5l9d6Q pic.twitter.com/dHKUWqZtQ0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 2, 2020

Akşam saatlerinde başkente gelecek 1500 Ulusal Muhafız askerinin yanı sıra ordunun Washington yakınlarındaki askeri üslere de sevkiyatlar yaptığı ortaya çıktı.

Trump, orduyu şiddet olaylarına karşı kullanacağını açıklamıştı

Alınan bilgilere göre, Andrews Hava Üssü'ne, 82'nci Hava İndirme Tümeni Acil Müdahale Tugayından 750 askerin yanı sıra 10 Black Hawk ve 4 Chinook tipi olmak üzere 14 helikopter de intikal etti.

Askerlerin şu aşamada herhangi bir müdahalede bulunmayacağı ve sadece tedbir amaçlı bölgeye sevk edildiği belirtiliyor.

Trump daha önce gerekirse orduyu ülkede yaşanan şiddet olaylarına karşı kullanacağını ifade etmişti.

[Fotoğraf: AA]

Senatodan bazı Cumhuriyetçi senatörler ordudan destek alınmasına destek vermişti.

82'nci Hava İndirme Tümeni Acil Müdahale Tugayı daha önce ABD'nin İran ile Irak'ta yaşadığı gerilimler üzerine Irak'a sevk edilmişti.

Protestoların 8 Haziran'a kadar sürmesi bekleniyor.

Cuma günü Floyd'un ölümü nedeniyle gözaltına alınan eski polis Derek Chauvin, "üçüncü dereceden adam öldürmek" suçlamasıyla 8 Haziranda ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, geçen pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayı gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edelirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.