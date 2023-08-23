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Dünya
AA 23.08.2023 20:14

Wagner liderinin de bulunduğu uçak düştü

Rus haber ajansı TASS, Tver’de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğunu bildirdi.

TASS’ın, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansına (Rosaviatsiya) dayandırdığı haberde, Prigojin’in Tver’de düşen özel jette bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.

Restoran işletmeciliğinden paramiliter grup liderliğine: Wagner'in isyankar patronu Prigojin
Restoran işletmeciliğinden paramiliter grup liderliğine: Wagner'in isyankar patronu Prigojin

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova’dan St. Petersburg’a giden özel uçağın Tver bölgesinde düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

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Wagner liderinin de bulunduğu uçak düştü
Wagner liderinin de bulunduğu uçak düştü
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