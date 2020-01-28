Japonya Sağlık Bakanlığının açıklamasında, ülkede 2 kişide daha yeni tip koronavirüs görülmesiyle toplam vaka sayısının 6'ya çıktığı bildirildi.

Nara bölgesinde ikamet eden 60'lı yaşlarındaki bir otobüs şoförünün rahatsızlanması üzerine cumartesi günü hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, bu kişinin ay başında Çin'in Vuhan kentinden gelen turist kafilesini gezdirdiğinin belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, yeni tip virüsün ayrıca Vuhan'dan gelen ve 20 Ocak'tan bu yana Japonya'da bulunan 40'lı yaşlarındaki bir kişide görüldüğü aktarılırken, 2 yeni hastayla irtibatı olan kişilerin de sağlık kontrolünden geçirildiği ifade edildi.

Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 106 kişinin ölümüne yol açarken, salgın yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise -976'sının durumu ağır olmak üzere- 4 bin 515'i bulmuştu.