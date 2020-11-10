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Vladimir Putin: Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes başladı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00.00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, “Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar" açıklamasını yaptı.
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Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Rusya Son DakikaSon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 02:02
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