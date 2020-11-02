Polis yetkililerince yapılan açıklamada, şehrin en işlek bölgesi birinci Viyana'da çatışma yaşandığı belirtildi.

Birinci Viyana'da geniş güvenlik önlemleri alındığını kaydeden polis, vatandaşlara buradan uzak durmaları çağrısında bulundu.

[Fotoğraf: AFP]

Öte yandan, Avusturya basınında yer alan haberlere göre, silahlı çatışma bir sinagogun da bulunduğu sokakta meydana geldi.

Viyana'daki terör saldırsının 6 noktada çıktığı belirlendi.

Uzun namlulu silahların kullanıldığının öğrenildiği saldırıyla ilgili Viyana polisi, tehlikenin hala devam ettiğini belirterek, "evde kalın" çağrısını yineledi.

"2 kişi öldü, 7'si ağır 15 kişi yaralandı"

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Harald Sörös, Avusturya Haber Ajansına (APA) yaptığı açıklamada, saldırıda iki kişinin öldüğünü söyledi.

Sörös, çatışma esnasında bir sivilin yanı sıra saldırganlardan birinin öldüğünü ifade etti.

Öte yandan Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau da 15 kişinin yaralandığını bunlardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Viyana Büyükelçisi Ceyhun TRT Haber'de

TRT Haber canlı yayınına katılan Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Viyana'daki terör saldırısına dair son bilgileri @trthaber'de paylaştı.https://t.co/hMpnxdiAgd pic.twitter.com/8PzvQvo7b1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 2, 2020

Ceyhun'un açıklamaları şu şekilde:

"Viyana'daki tüm vatandaşlara evlerinden çıkmamalarını, bulundukları yerden ayrılmamalarını rica ediyorum. Kanlı ve zor bir gece geçiriliyor. Terör grubunun saldırıları söz konusu. Masum insanlara da saldırıyorlar. Tehlike henüz geçmiş değil. Uzun namlulu silahlarla sokaklada teröristler geziyor. Kalabalıklar. Viyana'daki polislerin tüm teröristleri bir an önce etkisiz hale getirmesini umuyoruz. İlk kınama mesajının Türkiye'den gelmesi anlamlı."

Viyana’daki vatandaşlarımız, lütfen can güvenliğiniz için evinizde kalınız! Ya da şimdilik bulunduğunuz yeri terketmeyiniz! Yola çıkmadan polisin açıklamalarını takip ediniz! https://t.co/jAN4gzcHwS — OzanCeyhun (@OzanCeyhun) November 2, 2020

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi: Evinizde kalınız

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ceyhun açıklamasında, "Viyana’daki vatandaşlarımız, lütfen can güvenliğiniz için evinizde kalınız. Ya da şimdilik bulunduğunuz yeri terketmeyiniz. Yola çıkmadan polisin açıklamalarını takip ediniz" açıklamasında bulundu.

[Fotoğraf: AFP]

Avusturya İçişleri Bakanı Nehammer: Açık bir terör saldırısı altındayız

İçişleri Bakanı Karl Nehammer, şehrin turistik bölgesi birinci Viyana’da polis ve saldırganlar arasında çıkan çatışmaya ilişkin yaptığı açıklamada detay paylaşmazken, "Şu an açık bir terör saldırısı altındayız" şeklinde konuştu.

[Fotoğraf: AFP]

Avusturya Başbakanı Kurz: Polisimiz kararlı bir mücadele yürütüyor

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin zor saatler yaşadığını belirterek, bu zaman zarfında emniyet güçlerinin gösterdiği çaba için teşekkür etti.

Başbakan Kurz, saldırıya ilişkin "Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir mücadele yürütüyor." görüşünü paylaştı.

Polisin saldırganlardan birini etkisiz hale getirdiğini vurgulayan Kurz, teröre karşı mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Kurz, uluslararası toplumdan gelen dayanışma mesajlarına teşekkür ederek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Tehlike devam ediyor

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, metro gibi toplu taşıma araçları hizmet vermiyor.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, henüz durum polis tarafından kontrol altına alınamadı, kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.