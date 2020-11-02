Polis yetkililerince yapılan açıklamada, şehrin en işlek bölgesi birinci Viyana'da çatışma yaşandığı, olayda yaralananların olduğu bildirildi.

Birinci Viyana'da geniş güvenlik önlemleri alındığını kaydeden polis, vatandaşlara buradan uzak durmaları çağrısında bulundu.

[Fotoğraf: AFP]

Öte yandan, Avusturya basınında yer alan haberlere göre, silahlı çatışma bir sinagogun da bulunduğu sokakta meydana geldi.

Viyana’daki vatandaşlarımız, lütfen can güvenliğiniz için evinizde kalınız! Ya da şimdilik bulunduğunuz yeri terketmeyiniz! Yola çıkmadan polisin açıklamalarını takip ediniz! https://t.co/jAN4gzcHwS — OzanCeyhun (@OzanCeyhun) November 2, 2020

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi: Evinizde kalınız

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ceyhun açıklamasında, "Viyana’daki vatandaşlarımız, lütfen can güvenliğiniz için evinizde kalınız. Ya da şimdilik bulunduğunuz yeri terketmeyiniz. Yola çıkmadan polisin açıklamalarını takip ediniz" açıklamasında bulundu.

[Fotoğraf: AFP]

Avusturya medyası, polisin açılan ateşe karşılık verdiği ve saldırganın kaçtığını duyurdu. Çatışma sırasında bir polis memurunun yaralandığı, hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.