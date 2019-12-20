Dünya
Venezuela'da uçak düştü: 9 ölü20 Aralık 2019 Cuma 11:55 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 11:56
Venezuela'da içinde 9 kişinin bulunduğu uçak, havalimanına yaklaştığı sırada düştü, kazadan kurtulan olmadı.
Kaza Charallave şehrinde bulunan Caracas Oscar Havalimanı yakınlarında meydana geldi.
2 mürettebat ve 7 yolcu bulunan Beechcraft King Air 100 tipi uçak havalimanına iniş için alçaldığı sırada düştü.
Havalimanına 8 kilometre uzakta bulunan enkaza ulaşan ekipler, uçaktan kurtulan olmadığını gördü.
Yerel medya, kazanın kötü hava koşulları nedeniyle meydana gelmiş olmasından şüphelenildiğini; kazayla ilgili olarak araştırma başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: DHA
Etiketler: venezuela uçak uçak kazası