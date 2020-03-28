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Ürdün'de koronavirüsten ilk ölüm
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Ürdün'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti. Hayatını kaybeden kişinin 83 yaşında olduğu belirtildi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor.
Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Prens Hamza Hastanesi Müdürü Dr. Abdurrezzak el-Haşman, 83 yaşında bir kadının Kovid-19'dan dolayı yaşımını yitirdiğini açıkladı.
Haşman, ölen kadının daha önceden kronik hastalıkları olduğunu belirtti.
Resmi verlere göre, ülkede vaka sayısı 235'e ulaştı.
Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, dün başkent Amman'da ülke genelinde 21 Mart'tan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.
Etiketler: Ürdün koronavirüs ölüm koronavirüs son rakamlarSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 03:54
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