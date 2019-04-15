Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmaların yapıldığı bölümde yangının çıktığı aktarıldı.

Paris'in simgelerinden 850 yıllık ünlü Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın nedeniyle katedralden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sebebi henüz belirlenemeyen yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Çevre binalarda bulunanlar tahliye edildi

Notre Dame Katedrali'nin çatısının tamamı çıkan yangın sonucu çöktü.

Yangının söndürülememesi nedeniyle çevre binalarda yaşayanların tahliye edilmesine karar verildi.

Kriz masası oluşturuldu

Paris Belediyesi, devam eden yangın nedeniyle tahliye işlemlerini yürütmek için kriz masası oluşturdu. Paris polisinin aldığı karar çerçevesinde katedralin etrafındaki evler, oteller ve iş yerlerinin tahliye edilmesine başlandı.

Olay yerinde doktorlar bulunduruluyor. Tahliye edilen mahalle sakinleri ile otellerde kalan turistler için barınaklar oluşturuldu, bu alanlara yatak ve gıda maddeleri gönderildi, tahliye edilenlerin geceyi barınaklarda geçirebileceği belirtildi.

Macron olay yerine gidiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin taleplerine ilişkin yapacağı konuşmayı iptal ederek olay yerine gitti.

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Macron, "Notre Dame alevler içinde. Tüm ulus duygu yüklü. Düşüncelerim bütün Fransızlar ve Katolik dünyasıyla beraber. Tüm yurttaşlarımız gibi ben de parçamızın bu akşam yanmasından üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 Nisan 2019

Bu arada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra polisin yaptığı toplantıya katıldı.

Notre Dame Katedrali Sözcüsü Andre Finot, "Her şey yanıyor, 19. yüzyıldan, 13. yüzyıldan kalan her yer yanıyor, hiçbir şey kalmayacak." açıklamasını yaptı.

Yapımı yaklaşık 170-200 yıla yakın sürdü

Meryem Ana'ya ithafen 12'nci yüzyılda inşa edilen ve 5 bin 500 metrekare alanı kaplayan Notre Dame Katedrali, her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Victor Hugo Notre Dame'in Kamburu eserini bu katedralden esinlenerek yazdı. Yapımı yaklaşık 170-200 yıla yakın sürdü.

Kaynak: TRT Haber, AA